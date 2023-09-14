أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات استنابة قضائية لكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، وللمدير الإقليمي لمديرية امن الدولة في محافظة البقاع وفي محافظة بعلبك - الهرمل، ولرئيس دائرة أمن عام البقاع، مفادها تكليفهم بالإيعاز لمن يلزم لإجراء كشف على المؤسسات والمحال المخالفة لجهة مالكيها والعمالة الأجنبية فيها، وكذلك المشاريع الزراعية التي تقوم بالمنافسة غير المشروعة والتي تعود بالضرر على المزارعين اللبنانيين وملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية ومخابرة النائب العام شخصيا بهذه المحاضر ومن ثم متابعة الموضوع ومراقبة المؤسسات موضوع المحاضر لجهة التعهد بمضمون الإنذارات المعطاة سابقا وعدم مخالفتها لاحقا.

كانت هذه تفاصيل خبر استنابة قضائية أوعزت بالكشف على المؤسسات والمشاريع الزراعية في البقاع وملاحقة عصابات تهريب الاشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.