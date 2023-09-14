أجرى النائب عبد الرحمن البزري، إتصالا هاتفيا، برئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة ومعالجة تبعاتها وتأثيرها على مدينة صيدا وجوارها والمخيم، والجهود التي بذلت من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير الهدوء خصوصا عقب المبادرة التي أطلقها بري من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة تداعياته ومنع خروقاته.

كانت هذه تفاصيل خبر البزري اتصل ببري لمتابعة التطورات الأمنية في عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.