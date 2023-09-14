وجه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة، رسالة تعزية أعرب فيها عن "بالغ الأسى بالمصاب الجلل والفاجعة الكبيرة التي حلت بليبيا الشقيقة". وتقدم الوزير بو حبيب من "الرئيس دبيبة ومن ليبيا حكومة وشعباً ومؤسسات ،بأحر التعازي بالضحايا الذين سقطوا بفعل الأعاصير العاتية والفيضانات الكبيرة التي اجتاحت ليبيا حاصدة الارواح البشرية ومخلفة اضرارا مادية". وسأل في رسالة التعزية "المولى العليَ القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين، وجلاء مصير المفقودين وأن يمد ليبيا العزيزة حكومة وشعبا بالعزيمة والصبر لمعالجة الآثار الكارثية للنكبة التي حلت بها".

كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب في رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الليبية: تقبلوا بالغ الأسى بالمصاب الجلل والفاجعة الكبيرة التي حلت بليبيا الشقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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