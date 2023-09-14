بيرم: هوكشتاين أخبر بري في إجتماعه الأخير أن الخيمة الموجودة على الحدود إهانة للإسرائيلي

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى أن "المنسّق الرئاسي الأميركي لأمن الطّاقة والبنى التّحتية الدّولية آموس هوكشتاين أخبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في إجتماعه الأخير أن الخيمة الموجودة على الحدود إهانة للإسرائيلي".

ورأى بيرم، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "دعوة بري للحوار كانت مدروسة جداً كما أنها ذكية وجدية وتكمن بكسر الجليد والإستماع للأطراف السياسية"، لافتاً الى أن "السعودية ستحاول إقناع النواب السنّة المشاركة بالحوار لإنتخاب رئيس للجمهورية".

وفي السياق، ذكر أنني "شعرت بالفرح عندما شاهدت الصور الموجودة عن مطار حزب الله ولكن لا أملك اي معلومة حول حقيقة هذه الصور وما إذا للحزب مطار أو سلاح جوي".