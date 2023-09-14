"الجديد": نصرالله التقى فرنجية والأخير طلب وضعه بأجواء التسوية المقبلة قبل حصولها ليبني على الشيء مقتضاه

كشفت معلومات "الجديد"، بأن "أكثر من لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية وجرى النقاش في فرص الأخير الرئاسية".

وأفادت المعلومات، بأن "فرنجية طلب من نصرالله وضعه في أجواء التسوية المقبلة قبل حصولها ليبني على الشيء مقتضاه للمصلحة الوطنية".

وأشارت المعلومات، الى أن "هناك تقاطعٍ في حركة لودريان الرئاسية واسقاطه للمرشحين الحاليين وبين لقائي رعد مع عون وفرنجية".

وعن لقاء النائب محمد رعد مع فرنجية، ذكرت المعلومات أن "الموعد محدد منذ حوالي اسبوع ورسائله كثيرة لا سيما ان رعد كان قد التقى قائد الجيش سابقا".