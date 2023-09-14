الجيش: توقيف 761 شخصًا خلال شهر آب لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه"نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب 2023، أوقف 761 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".
وأوضحت المديرية، أن "المضبوطات شملت 99 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و6 رمانات يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال".
وأكدت أن "الموقوفين سُلّموا مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
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