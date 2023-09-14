وفد من "حماس" التقى مخابرات الجيش: لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

زار وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية – "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي بحضور رئيس فرع الأمن القومي العميد وجدي دمج ورئيس فرع الجنوب العميد سهيل حرب.

وأثنى وفد "حماس" على "دور الجيش ومخابرات الجيش وكافة مؤسسات الدولة اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، مؤكدًا على "ضرورة استمرار كافة الجهود السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار".

واعتبر أبو مرزوق أن "استمرار المعارك في مخيم عين الحلوة لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما يجري في مخيم عين الحلوة يأتي ضمن أهداف إقليمية ودولية لضرب وتدمير مخيم عين الحلوة ورمزيته كعاصمة للشتات الفلسطيني".

وأثنى أبو مرزوق على "موقف مخابرات الجيش اللبناني بالعمل على وقف القتال في مخيم عين الحلوة وعودة الأهالي إلى منازلهم"، معتبرًا أن "الحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان ضرورة وطنية فلسطينية"، مؤكدًا "احترام حركة حماس والشعب الفلسطيني لأمن واستقرار لبنان".