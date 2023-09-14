انقاذ مواطنة جراء سقوطها في وادي شلال يحشوش

انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطنة اثر سقوطها في وادي شلال يحشوش. وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة إلى أن تمكنوا من انقاذها.

وقد تبين أنها مصابة بكسر في رجلها اليمنى جراء سقوطها في وادي شلال يحشوش-كسروان.

وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيبت فيه. كما عملوا على نقلها الى مركز كسروان الطبي |KMC| في غزير للمعالجة.