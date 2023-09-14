المكاري تسلم "موانىء الفيروز" من ضاحي: حريص على تلفزيون لبنان وموظفيه

التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، الصحافي والكاتب علي ضاحي، وتسلم منه نسخة من مجموعته الشعرية الاولى "موانىء الفيروز".

وأكد المكاري خلال اللقاء، وقوفه الى"جانب الاعلاميين ووسائل الاعلام في ظل الازمات الراهنة"، مشدداً على "رفضه المساس بإستمرارية تلفزيون لبنان، مؤكداً تمسكه بحقوق العاملين فيه".

بدوره شكر ضاحي للمكاري حسن استقباله وتمنى عليه "تقديم ورعاية كتابه الاعلامي الجديد عن سيرة الاعلامية والكاتبة نجلاء ابو جهجه التي واجهت بكاميرتها وعدستها آلة القتل الصهيونية الهمجية في عدوان نيسان من العام 1996 وفضحت ممارساته العدوانية وجرائمه الوحشية عبر توثيق مجرزة "إسعاف المنصوري".