محافظ البقاع: لإستمرار التنسيق بين الأجهزة والإستجابة السريعة لمعالجة المستجدات الأمنية

شدد محـافظ البقـاع كمـال أبو جوده، خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع في مكتبه في سراي زحلة، على "ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والإستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية،
لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
وقد جرى البحث في موضوع النزوح السوري وتداعياته على المجتمع اللبناني المضيف في محافظة البقاع، حيث تم التوافق على اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية والأمنية كافة في ما خص مخيمات النازحين السوريين والمؤسسات والمحال المستثمرة بصورة مخالفة للقانون، وذلك استنادًا ألى قرار جانب مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2023/9/11
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