كلودين عون تستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

استقبلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في مقر الهيئة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا وتباحثت معها في تطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والامن. وتم التركيز بنوع خاص على الإنجازات التي تحقّقت وعلى الدروس المُستفادة من مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار الأممي، التي تشارف على نهايتها في كانون الأول 2023.

كذلك تم استعراض الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030 ودور كل من المنظمات التابعة للأمم المتحدة في دعم تحقيقها. وتطرّق البحث أيضاً إلى أهمية العمل على المستوى التشريعي لوضع حدّ للتمييز ضدّ المرأة في بعض القوانين اللبنانية.

وتمّ خلال اللقاء إبراز أهمية منهجية التعاون بين الهيئة الوطنية والمؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة في تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع.