ابو فاعور: هناك محاولة جدية تجري لانتخاب رئيس

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، إلى أن "هناك محاولة جدية تجري لانتخاب رئيس"، آملا في "أن تتوصل هذه المحاولة الى نتيجة"، مؤكدا أن "الزعيم وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لن يدخرا جهدا في المساعدة للوصول إلى نتيجة".
واوضح أبو فاعور في تصريح: "للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نرى أن الدول المعنية بلبنان هي على موقف واحد وصفحة واحدة وقلب واحد، وبالتالي هذا يمهد للانتقال إلى مرحلة عملية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
أضاف: "الكرة الآن في ملعب القوى السياسية الداخلية، فعليها أن تتواضع بعض الشيء في شروطها ومطالبها للوصول إلى انتخاب رئيس، وأن تعطي هذه المحاولة الجدية كل إمكانات النجاح للوصول، كما قلت الى انتخاب رئيس، ثم الوصول الى خطة الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي".
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