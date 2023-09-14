الجنرال اوريرو رعى حفل تدشين مشروع طاقة شمسية لخزان مياه عند مدخل بلدة الماري

رعى قائد القطاع الشرقي في قوات اليونيفيل الجنرال لويس خيسوس فيرناندت اوريرو، حفل تدشين مشروع طاقة شمسية لخزان مياه جسر صريد عند المدخل الجنوبي لبلدة الماري قضاء حاصبيا وذلك بحضور رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات تقافية واجتماعية ودينية.

وبعد كلمة شكر والتوقيع على عقد التسلم والتسليم على المشروع الممول من الكتيبة الاسبانية، انتقل الجميع الى دارة رئيس البلدية يوسف فياض الذي ثمن باسم الاهالي أهمية المشروع وحاجة الناس الماسة له في هذه الظروف الصعبة.

بدوره، أكد الجنرال اوريرو، على "الوقوف الى جانب الاهالي في الماري والعرقوب وتقديم ما أمكن من خدمات".