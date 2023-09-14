وزير الثقافة استقبل وفدا من قبريخا وبحث نعه مشروع المتحف

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع وفدا من بلدة قبريخا -قضاء مرجعيون ضم رئيس البلدية عبدالله الامير فحص ومؤسس مشروع متحف قبريخا علي فحص وفؤاد فحص والزميل نبيل ماجد. واطلع الوزير المرتضى من الوفد على الية ومضمون المشروع الذي سعى الاستاذ علي فحص لبناءه، مستقدما مهندسين متخصصين بالشان التراثي والمتاحف وتجهيزه بمقتنيات نادرة الوجود. وقد وعد الوزير القيام بزيارة خاصة للموقع في اقرب وقت ممكن.

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