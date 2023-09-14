علّقت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على ما أوردته إحدى الصحف بخصوص المساعدات الأميركية لعناصر قوى الأمن الداخلي. وأوضحت الشعبة، أن "مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وباسم المديرية العامة يجدّد شكره للولايات المتحدة الأميركية على ما قدّمته وتقدّمه إلى المؤسسة، ونقطة على السّطر".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن رداً على إحدى الصحف: نشكر أميركا على ما قدّمته وتقدّمه إلى المؤسسة و"نقطة على السّطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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