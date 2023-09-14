الجيش: خرقان للأجواء اللبنانية من قبل مسيّرتين إسرائيّلتين

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "بتاريخ 14 / 9 /2023 الساعة 8.35 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لمسافة حوالى 300 مترًا ولمدة 10 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".
ولفتت المديرية، الى أنه "عند الساعة 8.55 خرقت طائرة مسيّرة أخرى تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لمسافة حوالى 400 مترًا ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".
وأكدت أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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