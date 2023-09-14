هاغوب بقرادونيان التقى لودريان وتم البحث بانتخاب رئيس توافقي

التقى الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان، حيث دار النقاش حول نتائج محادثات لودريان مع الأطراف السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية. وكان النقاش مثمرًا وإيجابيًا، حيث تم التشديد على ضرورة استكمال الإتّصالات والمناقشات مع الأطراف اللبنانية والعمل على الإبتعاد عن وضع الشروط وعن الخطابات ذات السقف العالي للوصول إلى انتخاب رئيس توافقي، كمدخل أساسي لبدء العمل في حلّ الأزمة الراهنة في البلاد.

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