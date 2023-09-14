فياض بعد الانتهاء من تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عيتنيت: تتماشى مع الظروف البيئية

احتفلت الوكالة الأميريكية للتنمية بانتهاء تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عيتنيت في البقاع الغربي، بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ومديرة الوكالة الاميريكية للتنمية في لبنان جولي ساوثفيلد.

بدوره، أكّد فياض أنّ المشروع يتماشى مع الظروف البيئية، وقد أصبح تحت سلطة مؤسسة مياه البقاع".

من جانبه، أشار ياسين إلى أنّ "المحطة ترفع جزءا من تلوث الليطاني وبحيرة القرعون، ولكن هناك بعض مصادر التلوث لم تزل موجودة، نعمل على انشاءمحطات تكرير لرفع التلوث بشكل نهائي عن النهر".

ساوثفيلد.

وأكدت ساوثفيلد أنّ كلفة المشروع هي مليون ونصف المليون دولار يستفيد منه 19000 مواطن و47000 نازح سوري، وهذه المحطة واحدة من العديد من المبادرات التي ينفذها برنامج الوكالة الاميريكية للتنمية بدعم المجتمع المحلي الذي تبلغ قيمته مليون دولار.