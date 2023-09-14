غوتيريس دعا قادة دول العالم للسعي لحل الأزمات العديدة: تركيزي منصب على إحياء اتفاق الحبوب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، قادة دول العالم إلى السّعي لحلّ الأزمات العديدة الّتي يواجهها الكوكب، من تغيّر مناخي وحروب وتضخّم ولامساواة وغيرها من الأزمات، مؤكّدًا أنّ "الشّعوب تتطلّع إلى قادتها للخروج من هذه الأزمات".

وشدّد، في مؤتمر صحافي قبل أيّام من بدء الاجتماعات السّنويّة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنّ "الحرب في ​أوكرانيا​ تفاقم الانقسامات الجيوسياسيّة الّتي يمكن احتواؤها من خلال سلام يتماشى مع ميثاق ​الأمم المتحدة​ والقانون الدّولي، معبّرًا عن تشاؤمه إزاء إمكان أن "يتمّ عبر المفاوضات، إنهاء هذه الحرب".

وأعرب غوتيريس عن أمله بأن يتمكّن من التوسّط "لعقد محادثات سلام"، لكنّه لفت إلى أنّ هذا الأمر بعيد المنال حاليًّا. وأوضح أنّ تركيزه سيكون منصبًّا على إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ​البحر الأسود​، الّذي رفضت روسيا تمديده، مبيّنًا أنّه سيلتقي في الأسبوع المقبل شخصيّات فاعلة في هذا الاتفاق، على غرار الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ ونظيره التّركي ​رجب طيب اردوغان​.