سلطات روسيا أعلنت طرد اثنين من موظفي السفارة الأميركية

أعلنت سلطات روسيا طرد اثنين من موظفي السفارة الأميركية، حيث أشارت إلى أنّ الدبلوماسيين اللذين اعتبرا "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين، موضحة أنّه "يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام".
ولفتت إلى أنّ الموظفين متهمين بانهما كانا عميلي "ارتباط" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام، ويشتبه في قيامه بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.
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