عبداللهيان لنظيره الأرميني: أي تواجد للقوات الأجنبية في المنطقة يزيد من تعقيد الأوضاع فيها

أعرب وزير الخارجيّة ال​إيران​يّة ​حسين أمير عبداللهيان​، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني آرارات ميروزيان، عن سروره للوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين، واصفًا تنفيذ خارطة الطريق لمنع تلوّث نهر ارس، بأنّها "حيويّة من أجل الحفاظ على سلامة هذا النّظام البيئي".

وفي إشارة إلى المناورة العسكريّة بين ​أرمينيا​ والولايات المتحدة الأميركية، أكّد عبداللهيان أنّ "أيّ تواجد للقوات الأجنبيّة في المنطقة، عامل للمزيد من تعقيد الأوضاع فيها". وشدّد على "ضرورة الحلّ الجذري للنّزاعات، لتحقيق السّلام المستدام في المنطقة"، معتبرًا أنّ "الحوارات والآليّات الإقليميّة، بما في ذلك آليّة 3+3، هي الطريقة الأكثر فعاليّة لتحقيق السّلام الشّامل".

بدوره، ركّز وزير خارجية أرمينيا على أنّ "تطوير العلاقات مع إيران، بنّاء ومهم"، لافتًا إلى أنّ "أيّ تغيير للحدود في جنوب ​القوقاز​، أمر غير مقبول".