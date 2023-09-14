أعرب وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني آرارات ميروزيان، عن سروره للوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين، واصفًا تنفيذ خارطة الطريق لمنع تلوّث نهر ارس، بأنّها "حيويّة من أجل الحفاظ على سلامة هذا النّظام البيئي".
وفي إشارة إلى المناورة العسكريّة بين أرمينيا والولايات المتحدة الأميركية، أكّد عبداللهيان أنّ "أيّ تواجد للقوات الأجنبيّة في المنطقة، عامل للمزيد من تعقيد الأوضاع فيها". وشدّد على "ضرورة الحلّ الجذري للنّزاعات، لتحقيق السّلام المستدام في المنطقة"، معتبرًا أنّ "الحوارات والآليّات الإقليميّة، بما في ذلك آليّة 3+3، هي الطريقة الأكثر فعاليّة لتحقيق السّلام الشّامل".
بدوره، ركّز وزير خارجية أرمينيا على أنّ "تطوير العلاقات مع إيران، بنّاء ومهم"، لافتًا إلى أنّ "أيّ تغيير للحدود في جنوب القوقاز، أمر غير مقبول".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان لنظيره الأرميني: أي تواجد للقوات الأجنبية في المنطقة يزيد من تعقيد الأوضاع فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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