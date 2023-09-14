بايدن: الجمهوريون يسعون لعزلي من أجل تعليق عمل الحكومة

اشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى أن "الحزب الجمهوري أطلق التحقيق في إطار إجراءات عزله، لأنه يسعى لتعليق عمل حكومة البلاد بسبب عدم القدرة على الاتفاق على الميزانية للعام المالي الجديد".
واكد أن "لدي عمل لأقوم به. الكل يسأل عن العزل. عندما أستيقظ كل صباح، لا أفكر في العزل، أنا لا أمزح، لدي عمل يجب أن أقوم به. علي حل المسائل التي تؤثر على المواطنين الأمريكيين بشكل يومي".
وطلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس الأميركي أخذ زمام المبادرة بشأن تمديد قصير الأجل للتمويل الحكومي لتجنب تعليق محتمل لعمل بعض الهيئات الفدرالية. ويبدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في 1 تشرين الاول القادم.
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