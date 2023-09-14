وزير الخارجية القطري: عملية نقل الأموال الإيرانية إلى المصارف القطرية تنتهي الأسبوع المقبل

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن "عملية نقل الأموال الإيرانية إلى المصارف القطرية تنتهي الأسبوع المقبل".
بدوره، شدد عبداللهيان، على أننا "نقدّر دور قطر البناء في الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وسجناء إيرانيين في الولايات المتحدة".
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