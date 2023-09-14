مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة في شرق غزة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في قطاع ​غزة​، "مقتل خمسة مواطنين، وإصابة 25 آخرين بجروح، جرى نقلهم إلى مجمّع الشّفاء الطبّي، جرّاء ​انفجار​ وقع في منطقة ملكة بشرق غزة".

وذكرت وكالة "معا" الإخباريّة الفلسطينيّة، أنّ "الانفجار وقع خلال تظاهر العشرات من المواطنين بالقرب من السّياج الفاصل شرق مدينة غزة، ممّا أدّى إلى وقوع عدد من ​الإصابات​ وُصفت بعضها بالخطرة".

وكان قد زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أمس، بأنّ "في السّاعات الأخيرة، جرت أعمال شغب عنيفة بمشاركة مئات المشاغبين الفلسطينيّين بالقرب من السّياج الأمني شمالي ​قطاع غزة​، حيث تمّ رصد ​حوادث​ عدّة لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدويّة".

وأوضح أنّ "القوّات انتشرت ميدانيًّا للتّعامل مع أعمال الشّغب العنيفة، وتمّ رصد محاولة لتفعيل ​عبوة ناسفة​ نحو قوّاتنا، حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة وأدّت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الّذين كانوا بالقرب منه؛ ولم تقع إصابات في صفوف قوّاتنا".