السلطات الاسرائيلية: العثور على 16 طنا من مادة لصناعة الصواريخ قادمة من تركيا إلى غزة

أعلنت إدارة الجمارك الإسرائيلية إنها عثرت على 16 طنا من مادة مستخدمة في صناعة الصواريخ أثناء تفتيش شحنة قادمة من تركيا ومتجهة إلى قطاع غزة، الأمر الذي نفته حركة "حماس" ووصفته بأنه مفبرك.

وذكرت إدارة الجمارك أنها أوقفت حاويتين للتفتيش في يوليو تموز كانتا تحملان 54 طنا مما يفترض أنها أكياس من الجبس. وأضافت أن اختبارا معمليا أكد أن بعض الأكياس يحتوي على مادة كلوريد الأمونيوم التي قالت إن جماعات في غزة تستخدمها "لإنتاج صواريخ تطلق في نهاية المطاف باتجاه إسرائيل".

وفي غزة، وصف المتحدث باسم حماس حازم قاسم هذا التقرير بأنه "أكاذيب". واكد بان "اسرائيل تفبرك الأكاذيب لتبرر تضييق الحصار على غزة".

وفي وقت سابق هذا الشهر جمدت إسرائيل صادرات السلع التجارية من قطاع غزة لعدم أيام بسبب ما قالت إنها محاولة لتهريب متفجرات. وقال الفلسطينيون إن الحظر المؤقت أضر بآلاف الأسر.