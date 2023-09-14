الرئيس البولندي: قبول أوكرانيا في "الناتو" سيعني دخول الحلف في حرب مع روسيا

أكد الرئيس البولندي، أندجيه دودا، أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في الوقت الحالي"، لافتا الى اننا "أدركنا منذ البداية بالطبع أن هذه مسألة صعبة للغاية. وبشكل خاص، إنها صعبة لمجرد أن هناك حربا دائرة، وكنا جميعا ندرك جيدا أنه في الوقت الحالي لا يمكن أن يكون هناك حديث حول قبول أوكرانيا بشكل مباشر كعضو كامل العضوية في "الناتو"".
ولفت الى أنه "نظرا للمادة الخامسة من معاهدة "الناتو"، أي واجب الدفاع الجماعي، فإن قبول أوكرانيا في الحلف في هذه اللحظة سيعني دخول "الناتو" في حرب مع روسيا. لذلك كان من الواضح أن دول "الناتو" لن توافق".وأشار إلى أنه في القمة "كان الحديث حول فتح باب "الناتو" أمام أوكرانيا، أي أن يكون هذا الباب مفتوحا".
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