خارجية فرنسا أعلنت إطلاق سراح فرنسي محتجز في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إطلاق سراح الفرنسي ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 أيلول الحالي.
وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، أنّه تم "إطلاق سراح ستيفان جوليان"، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكانت الخارجية أعلنت الثلاثاء توقيف جوليان ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنه، من غير أن توضح ظروف توقيفه.
وكان مصدر دبلوماسي أفاد وكالة فرانس برس الخميس أنه تم إطلاق سراح جوليان مساء الأربعاء.
وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.
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