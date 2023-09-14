بوتين قبِل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية

كشفت وكالة الأنباء الكوريّة الشّماليّة الرّسميّة، أنّ في ختام القمّة الّتي جمعت الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ والزّعيم الكوري الشّمالي ​كيم جونغ أون​، في ​روسيا​ الأربعاء، "دعا كيم جونغ أون بوتين بلباقة لزيارة ​كوريا الشمالية​ في الوقت الّذي يجده مناسبًا".

وأكّدت أنّ الرّئيس الرّوسي "قبِل الدّعوة بكلّ سرور، وجدّد التّأكيد على رغبته الرّاسخة بالمضيّ قُدمًا في توطيد أواصر الصداقة التّاريخيّة الّتي تربط بين روسيا وكوريا".

ووكان قد أشار كيم في ختام القمّة، إلى أنّه واثق من أنّ موسكو ستحقّق "نصرًا كبيرًا" على أعدائها، منوّهًا بالجيش الرّوسي "البطل".

من جهته، أشاد بوتين بـ"تعزيز علاقات التّعاون والصداقة مستقبلًا بين بلدينا"، لافتًا في وقت لاحق للصحافيّين، إلى أنّه يرى "إمكانات" للتّعاون العسكري مع كوريا الشّماليّة، على الرّغم من العقوبات الدّوليّة المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها النّوويّة والبالستيّة.

وكانت قد أعربت الخارجية الأميركية عن "قلقها" إزاء هذا التّعاون، مؤكّدةً أنّ روسيا مهتمّة بشراء ذخائر كوريّة شماليّة لكي تستخدمها قوّاتها في أوكرانيا.