الملك السعودي وولي عهده تلقيا رسالتين من الرئيس الإيراني حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها

تلقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رسالتين، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
هذا، وتسلم الرسالتين نيابة عن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي.
ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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