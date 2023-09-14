الجيش: توقيف 48 سوريًّا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 14 / 9 /2023، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنَين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس، دهمت دورية من المديرية منزل الأخير حيث أوقفت 48 سوريًّا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. كما تم ضبط المركب المذكور".
وأكدت المديرية، أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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