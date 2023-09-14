افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ان "الرصاص وشظايا القذائف طاولت مبنى غرفة التجارة والصناعة في صيدا في الاشتباكات الليلية في مخيم عين الحلوة وتتسبب باضرار في بعض المكاتب"، لافتا الى "ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات عين الحلوة الى 9، نقل 8 منهم الى مستشفى الهمشري والتاسع الى مستشفى الراعي في صيدا".
في هذا السياق، لفت الى ان "معروف أسامة سعد نجا من رصاص طائش أصاب منزله نتيجة إشتباكات مخيم عين الحلوة، حيث إخترقت الرصاصات واجهة منزله وأصابت الجدران الداخلية. وقد حالت العناية الالهية دون إصابة سعد الذي كان متواجداً في الغرفة التي إخترقها الرصاص".
اشارة الى ان منزل معروف سعد يقع في المبنى نفسه الذي يقطن فيه والده النائب اسامة سعد، وفيه مكتبه وهو بالقرب من ساحة الشهداء وبجانب مدرسة الراهبات.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": ارتفاع عدد القتلى باشتباكات عين الحلوة إلى 9 ونجاة نجل أسامة سعد وعائلته من الرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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