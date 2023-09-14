الحلبي من السراي حول سلفة ضمان بدء العام الدراسي: الخليل وعدنا بسحب أول 1500 مليار ليرة الأسبوع المقبل

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عقب اجتماع في السراي الحكومي، "أننا بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة لبنانية التي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها (من أجل ضمان العام الدراسي)، وستدفع على ثلاث دفعات من الان ولغاية رأس السنة"، مشيرًا إلى أنّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وعدنا بسحب أول 1500 مليار الأسبوع المقبل، وبحثنا أيضا في عملية الصرف وعملة الصرف ووجهة الصرف".

جاء ذلك بعد أن ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا لبحث الشأن التربوي، في السراي الحكومي، وشارك فيه الحلبي، الخليل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.

إلى ذلك، التقى ميقاتي المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانديم والمديرة الإقليمية للصندوق في الدول العربية ليلى بكر التي أعلنت "أننا كنا في طور النقاش بشأن مساعدة الصندوق لدولة لبنان، وأشار ميقاتي الى عدة قضايا منها القضايا الصحية والصحة الانجابية للجميع،بغض النظر اذا كانوا لبنانيين أو ضيوف للدولة، ووعدناه ان نعمل مع كافة المؤسسات اللبنانية لمعالجة هذه القضايا".

هذا، واستقبل ميقاتي وفدا من "منظمة فرسان مالطا"ذات السيادة برئاسة وزير التعاون الدولي والعمل الإنساني للمنظمة اليساندرو دي فرانسيس وحضور القائم بالأعمال فرانسوا ابي صعب، ومروان صحناوي، ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

كما استقبل ميقاتي مفتي طرابلس الشيخ محمد امام، ومفتي عكار الشيخ زيد بكار.