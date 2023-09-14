"النشرة": الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة بعدما تراجعت حدة الاشتباكات بشكل لافت

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ان "الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة بعدما تراجعت حدة الاشتباكات منذ قرابة الساعة بشكل لافت، في وقت تفقد فيه قائد الجيش المناطق المحيطة بالمخيم وعقد اجتماعا مع كبار الضباط في ثكنةمحمد زغيب العسكرية في صيدا".

ولفت الى ان "صيدا تشهد حركة خفيفة وتبدو شبه مشلولة في المناطق المجاورة للمخيم، بينما الحركة خفيفة في السوق التجارية وعلى الاوستراد الشرقي بعدما فضل باصحاب بعض المحال الاقفال ارتباطا بالاوضاع الامنية في المخيم".

وعمدت القوى الامنية الى اقفال الطريق من الغازية الى صيدا وحولت السير الى الطريق البحرية تفاديا لاي مخاطر في حال تجددت الاشتباكات في المخيم.