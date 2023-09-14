شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة جنود هنود ومتمردين اثنين في مواجهات مسلحة بكشمير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سريناغار(أ ف ب)

قُتل خمسة جنود هنود ومسلحَين يشتبه في أنهما من المتمردين خلال مواجهات هذا الأسبوع في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، بحسب ما قال مسؤولون الخميس، في ظل تواصل الاشتباكات بالمنطقة المتنازع عليها.

والأربعاء قُتل جنديان وشرطي هنود أثناء قيامهم بعملية تمشيط أمني في منطقة غابات بوادي كشمير الجنوبي بعد تعرضهم لكمين حين أطلق مسلحان مشتبه فيهما النار عليهم.

وقالت شرطة كشمير الهندية إن قواتها حاصرت رجلين ينتميان إلى جماعة «عسكر طيبة» الإرهابية المتطرفة، ونشرت الشرطة على حسابها في موقع إكس (تويتر سابقاً): «قواتنا مستمرة بثبات لا يتزعزع».

والثلاثاء قُتل جندي وشرطي هنديان واثنان من المتمردين المشتبه فيهم خلال اشتباكات استمرت لفترة مطولة بمنطقة راجوري الجبلية القريبة من الحدود مع باكستان.

وبدأت المواجهات عندما أطلق المسلحون النار على كلب مدرّب كان يقود الجنود إلى موقع المسلحين. والحصيلة هي الأحدث في المنطقة المتنازع عليها، والتي تطالب بها باكستان أيضاً.

وشهد الشطر الخاضع لإدارة الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص.

ومنذ عام 2019 تمّ سحق التمرّد الانفصالي في كشمير الهندية إلى حد بعيد، على الرغم من أن بعض الشبان يواصلون الانضمام إلى حركة التمرّد، وانخفضت حدة الاشتباكات بعد قرار نيودلهي إلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير وفرض السيطرة عليها.

ومنذ ذلك الحين قُتل نحو 900 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 144 من قوات الأمن خلال أعمال العنف.

وتنظر المحكمة العليا في الهند حالياً فيما إذا كان إلغاء الحكم الذاتي قانونياً على الرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.