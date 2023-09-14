شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريس يدعو قادة العالم إلى إيجاد حلول لأزمات الكوكب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، قادة دول العالم إلى السعي إلى حل الأزمات العديدة التي يواجهها الكوكب من تغيّر مناخي وحروب وتضخّم ولامساواة وغيرها من الأزمات.

وقال غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام قليلة من بدء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشعوب تتطلّع إلى قادتها للخروج من هذه الأزمات.

وشدد على أن الحرب في أوكرانيا تفاقم الانقسامات الجيوسياسية التي يمكن احتواؤها من خلال سلام يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعرب الأمين العام عن تشاؤمه إزاء إمكان أن يتم عبر المفاوضات إنهاء هذه الحرب التي بدأت بحرب استعرت منذ قبل 18 شهراً.

وأمل غوتيريس بأن يتمكن من التوسّط «لعقد محادثات سلام»، لكنه لفت إلى أن هذا الأمر بعيد المنال حالياً.

وقال إن تركيزه سيكون منصبّاً على إحياء اتفاق رفضت روسيا تمديد مفاعيله وكان يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال غوتيريس إنه سيلتقي في الأسبوع المقبل شخصيات فاعلة في هذا الاتفاق على غرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وهدفت الاتفاقية التي أبرمت برعاية أنقرة والأمم المتحدة في صيف عام 2022، إلى تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر الموانئ الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود.

وأنهت روسيا في يوليو/تموز، العمل بهذا الاتفاق المهم لإمدادات الغذاء العالمية، موضحة أن العقوبات الغربية تُعرقل وصول منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق الدولية.

وكان الاتّفاق يرمي إلى احتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جرّاء عدم تمكّن أوكرانيا التي تعد منتجاً أساسياً للحبوب من تصدير إنتاجها بسبب الحرب.