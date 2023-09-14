شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وكيم جونغ أون «يتبادلان البنادق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (أ ف ب)

أهدى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الآخر بندقية، خلال الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن بوتين «أعطى (كيم) بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية، تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية»، مضيفاً أن بوتين أهدى كيم أيضاً «قفازاً يعد جزءاً من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة».