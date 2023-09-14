شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية» تفتتح مكتباً في كييف هو «الأكبر» خارج لاهاي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - (أ ف ب)

افتتحت المحكمة الجنائية الدولية مكتباً في كييف هو «الأكبر» خارج لاهاي، وفق ما أعلن المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، الخميس.

وقال كوستين عبر منصة إكس إن «المكتب الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية فتح أبوابه في أوكرانيا»، معتبراً أن هذا الأمر يشكل «مرحلة حاسمة في مسيرتنا نحو معاودة إرساء العدالة».

و«تسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة لرفع دعاوى ضد المسؤولين الروس»، إثر الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/ فبراير 2022.