شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنرد على طرد موسكو لدبلوماسيين أمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

نددت الولايات المتحدة، الخميس، بقرار «غير مبرر» لموسكو، قضى بطرد اثنين من دبلوماسييها يعملان في العاصمة الروسية، متعهدة «الرد» في الوقت المناسب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين، إن «هذا الطرد غير المبرر لطاقمنا الدبلوماسي لا أساس له على الإطلاق».

وكانت روسيا أعلنت، الخميس، طرد دبلوماسيين أمريكيين متهمين بأنهما كانا عميلي «ارتباط» لدى موظف روسي سابق، اعتقل مطلع العام، ويشتبه في قيامه بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا «شخصين غير مرغوب فيهما» هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأمريكية في موسكو جيفري سيلين، وديفيد بيرنستين. وأضافت «يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام».