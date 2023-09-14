شكرا لقرائتكم شركة "SEE" الإماراتية تخطط لطرح وحدتها للاكتتاب العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تدرس شركة "SEE Holding"، التي طورت أول مجتمع سكني في الشرق الأوسط يحقق صافي صفر كربون من الانبعاثات، طرحاً عاماً أولياً لأعمالها بما في ذلك كيان المدينة المستدامة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ "بلومبرغ"، إن الشركة المتخصصة في التنمية المستدامة واستثمارات تغير المناخ والهندسة المستدامة، تجري محادثات لاختيار بنوك دولية ومحلية كمستشارين للإدراج المحتمل الذي يمكن أن يحدث في وقت مبكر من العام المقبل.

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وتخطط شركة "SEE Holding" لإدراج وحداتها الهندسية والتصميمية والاستشارية في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أعمال تطوير المدينة المستدامة. فيما لا تزال التفاصيل المتعلقة مثل مكان وحجم وتوقيت الصفقة قيد المناقشة وقد تتغير.

تحت العلامة التجارية للمدينة المستدامة ومن خلال كيان "Diamond Developers" التابع لها، تقوم "SEE Holding" ببناء مجتمعات سكنية متوافقة مع اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي دبي، يقوم أول مجتمع مستدام بتوليد الطاقة الخاصة به من خلال حوالي 500 فيلا مزودة بألواح شمسية. كما أن لديها 11 دفيئة حيوية – بيوت خضرية - ومزرعة حضرية تمتد على طول المشروع.

وتعمل الشركة على مشاريع مماثلة في أبوظبي والشارقة وعمان، بحسب موقعها الإلكتروني. وقالت المصادر إنها أيضاً في مراحل متقدمة من استكشاف مشروع في الولايات المتحدة.

وتستضيف دولة الإمارات قمة المناخ COP28 هذا العام، وتعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من انبعاثات الكربون وتوفير التمويل للمشاريع الخضراء.