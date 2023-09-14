شكرا لقرائتكم بكين تضغط.. 68 طائرة صينية و10 سفن تقترب من تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت تايوان الخميس أن الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية. وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تمّ رصدها حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس.

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حاملة طائرات و39 مقاتلة

والاثنين، أعلنت تايوان أنها رصدت حاملة طائرات صينية و39 مقاتلة على مقربة منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تأكيد بكين تأهب قواتها مع عبور سفينتين حربيتين أميركية وكندية مضيق تايوان.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت بين الأحد وصباح الاثنين، 26 طائرة و13 سفينة حربية كانت تنشط في محيط الجزيرة، بينما تمّ رصد 13 طائرة إضافية في الساعات الأولى الاثنين.

بكين تضغط

يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصا من خلال المناورات والطلعات الجوية.

وتشدد بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادة السيطرة عليها بالقوة إن لزم الأمر.

"حرية الملاحة"

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة"، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.