شكرا لقرائتكم أميركا تتصدر قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزة أستراليا وقطر.

وأشار تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى ارتفاع متوسط صادرات البلاد اليومية من الغاز المسال بنسبة 4% إلى 11.6 مليار قدم مكعبة يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي.

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فيما قامت أستراليا، ثاني مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتصدير ما متوسطه 10.6 مليار قدم مكعبة يومياً في النصف الأول من العام، تليها قطر بـ10.4 مليار قدم مكعبة يومياً.

واستحوذ كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على النصيب الأكبر من صادرات الغاز المسال الأميركي للعام الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 67%.