لقاء بين وديع الخازن واللورد البريطاني برينان بحث في الملف الرئاسي

استكمل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن زيارته للندن يرافقه المهندس إيلي الخازن. وإلتقى الخازن اليوم، مستشار الملك شارل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات مع دولة الفاتيكان في مجلس اللوردات البريطاني اللورد دنيال برينان، وتم البحث في التطورات على الساحة اللبنانية.

وأفاد بيان للمجلس بأن "الطرفين تداولا في الأوضاع على الصعيد الوطني وكيفية السعي لإبعاد التجاذبات عن الساحة الداخلية، وانتخاب رئيس للجمهورية".

واعتبر برينان أن "الوحدة الوطنية هي أمضى سلاح لحماية السلم الأهلي"، لافتا إلى أن "تعزيز أواصر هذه الوحدة يكون بتطبيق ما تبقى من بنود وردت في اتفاق الطائف، والحوار الدائم والبناء ونبذ كل ما يفرق بين اللبنانيين، فضلا عن التشديد على الاستقرارالأمني والسياسي والاجتماعي".