اليونيسف والبنك الدولي أطلقا مبادرة "Forastech" بالتعاون مع "Forward Mena"

أطلق اليونيسف والبنك الدولي اليوم منصة "Forastech" في السراي الحكومي في بيروت، وهي منصة رقمية تعليمية جديدة ستوفر للشباب في لبنان إمكانية الوصول إلى تعلم المهارات الرقمية بأسعار معقولة ومدعومة ويمكن الوصول إليها بسهولة، وستؤمن لهم شهادات من شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة.

وتم تطوير هذه المنصة في إطار برنامج "Prospects" وبتمويل من مملكة هولندا، وتهدف المنصة إلى تمكين وتعليم الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و32 عامًا، من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، في لبنان. يتم تنفيذ المنصة من قبل Forward Mena، وهي منظمة غير حكومية أطلقتها منطقة بيروت الرقمية لمعالجة فجوة المواهب بين نتائج التعليم واحتياجات سوق العمل وتطوير مجموعة المهارات الرقمية للشباب.

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أنها "مبادرة مهمة وضرورية لتطوير القدرات والمهارات لدى الشباب. في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا، من الضروري توجيه الجهود والاستثمارات نحو تعزيز المهارات وتطوير القدرات لدى الشباب في لبنان، لان ثروة لبنان الدائمة هي في راسماله البشري، ولا سيما طاقاته الشبابية".

ولفت الى ان "هذا المشروع ضروري لانه يساهم في تعزيز فرص العمل وتحسين الاقتصاد والتنمية وذلك من خلال تطوير وتعزيز مهاراتهم، لتكون للفئات الشابة الواعدة فرصة أكبر للحصول على وظائف جيدة ومستدامة".

من خلال منصّة "فرصتك"، سيكون متاحاً أمام المستخدمين إستكشاف المهن المطلوبة والتعرف على الإتجاهات الجديدة في سوق العمل، بالإضافة الى تمكينهم من تقييم مهاراتهم في وظائف مختارة، والحصول على بطاقة الأداء المطابقة للوظيفة. وسيحصل الشباب والشابات على توصيات ثمينة حول مسارات التعلّم. الى ذلك، سيحوزون على الدعم والتوجيه اللازميّن للإستعداد للوظيفة والتقدّم بطلب للحصول عليها. سيتمّ كل ذلك داخل المنصّة نفسها.