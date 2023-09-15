غرق رضيع خلال عملية إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووكالات أنباء محلية أن رضيعا عمره خمسة أشهر غرق خلال عملية إنقاذ قبالة جزيرة لامبيدوزا بعد أن انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال أفريقيا. ووقعت المأساة في وقت يتزايد فيه وصول المهاجرين إلى لامبيدوزا الإيطالية التي تجد صعوبة في التعامل مع الوضع.

وأفادت أنسا بأن نحو 1850 شخصا وصلوا اليوم الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين إلى لامبيدوزا إلى أكثر من 6700 شخص.

وذكرت أنسا أن القارب الذي كان الرضيع ضمن ركابه انقلب قبيل اعتراض خفر السواحل الإيطالي له. وأضافت أنه جرى إنقاذ جميع الركاب الآخرين ومن بينهم والدة الرضيع، وهي شابة من غينيا.

وأبحر المهاجرون من مدينة صفاقس التونسية وهى منصة انطلاق معروفة للرحلات المتجهة بحرا إلى أوروبا.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الداخلية أن نحو 123860 مهاجرا عبر البحر بشكل إجمالي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام. ويبلغ الرقم تقريبا مثلي الرقم المسجل في الفترة نفسها من 2022.