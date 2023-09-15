المرصد السوري: إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية بريف حماة للمرة الثانية خلال اليوم

افاد المرصد السوري بان إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية بريف حماة للمرة الثانية خلال اليوم. وفي السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية بانه "في الهجوم الأول ظهر اليوم في سوريا، تم تدمير نظام دفاع جوي، والذي من المحتمل أنه كان سيعرقل الغارة الجوية التي تم تنفيذها في الدقائق القليلة الماضية في حمص".

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