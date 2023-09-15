افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن ان "مجهولا يعاونه شخص يستقل سيارة رباعية الدفع من نوع "اكس فايف" لون فضي، اقدم ليل امس على خطف السوري (ا. خ)، بينما كان قادماً من كوريا الجنوبية عبر مطار بيروت الدولي الى سوريا، وسلب هواتفه الخلوية و13 حقيبة تحتوي على اغراضه الشخصية"، لافتا الى ان "بقوة السلاح قام برميه على الطريق الدولية قرب الصيدلية الزراعية في الطيبة بعلبك".
واوضح ان "(ا. خ) قام بالادعاء في مخفر الطيبة على اثنين، حيث قدرت المسروقات بحوالي 3500 دولار اميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": خطف سوري قادمًا من كوريا الجنوبية ورميه على الطريق في بعلبك بعد سرقة هواتفه وحقائبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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