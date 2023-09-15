شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك تجمع زيلينسكي ولافروف في مكان واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع ان تجمع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع المقبل، بين مسؤولين كبار من روسيا وأوكرانيا، إذ من المقرر أن يحضر الاجتماعات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أيضًا.

وتوقع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع المقبل.

وقال جوتيريش: سوف أستقبل زيلينسكي الذيمن المقرر أن يحضر الاجتماعات، لتكون أول زيارة له إلى نيويورك منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل أكثر من 18 شهرًا.

التوسط لإجراء محادثات سلام

حذر جوتيريش يوم الأربعاء من أنه لا يتوقع أي انفراجة دبلوماسية في الاجتماعات السنوية لقادة دول العالم وكبار المسؤولين من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وقال جوتيريش: "أود أن أحصل على فرصة لأتمكن من التوسط من أجل إجراء محادثات سلام، لكني أعتقد أننا بعيدون جدًا عن ذلك الاحتمال".

140 من قادة الدول والحكومات

من المتوقع على نطاق واسع أن يحضر زيلينسكي الاجتماعات في نيويورك، غير أن الحكومة الأوكرانية لم تعلن بعد بشكل علني أي خطط لسفره.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 140 من قادة الدول والحكومات الاجتماعات في مقر الأمم المتحد في نيويورك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل،

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات يوم الثلاثاء وتستمر لمدة أسبوع.