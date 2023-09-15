شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين قبل دعوة كيم جونج أون لزيارة كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الدعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونج يانج خلال اجتماعهما في روسيا أمس الأربعاء.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس، إلى أن بوتين قبل الدعوة.

واتفق بوتين وكيم خلال اجتماعهما على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي، وعلى تعزيز التعاون لمكافحة تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم، كما بحثا سبل توسيع نطاق المبادلات الثنائية وتعزيز الثقة.

وأعرب كيم خلال اللقاء عن استعداده لإقامة علاقات مستقرة مع روسيا على مدار الـ100 عام المقبلة، قائلًا إن الاجتماع مع بوتين ينقل العلاقات الثنائية لمستوى جديد.

بحث كل القضايا

نقلت وكالات أنباء رسمية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله يوم الأربعاء، إن روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية.

وعندما سُئل عما إذا كان هو وكيم جونج أون سيتناقشان بشأن إمدادات الأسلحة، قال إنهما سيناقشان كل القضايا.

الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن زيارته الأولى لروسيا منذ ما يقرب من 4 سنوات تبرز بوضوح "الأهمية الاستراتيجية" للعلاقات بين البلدين.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأربعاء، أن كيم أضاف أن زيارته لروسيا الاتحادية هي برهان واضح على موقف حزب العمال الكوري وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي تعطي الأولوية للأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".