شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الروسية تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية لعدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين المتاخمتين للحدود الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيانات منفصلة، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين الساعة 0010 اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب قناة "آر تي" الروسية، وعند الساعة 0030 و0045 أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين.

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز عدم وقوع أي دمار أو إصابات بشرية على الأرض جراء إسقاط الطائرتين المسيرتين الأولى والثانية.

وفي وقت سابق مساء الأربعاءـ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الحدودية.

الهجمات الروسية على المواني الأوكرانية

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن هجمات روسيا على المواني الأوكرانية ألحقت أضرارًا بالعديد من مرافق البنية التحتية للمواني، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

ومنذ انسحاب روسيا من صفقة الحبوب مع أوكرانيا، ألحقت هجماتها على الموانئ الأوكرانية أضرارًا أو دمرت جزئيًا 105 منشآت للبنية التحتية للمواني، حسبما قال كوبراكوف على صفحته الرسمية على فيسبوك في 13 سبتمبر الحاليّ.