شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار هايكوي يتسبب بإغلاق مدارس هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت هونج كونج المدارس اليوم الخميس بعدما أصدرت السلطات ثاني أعلى تحذير من سقوط أمطار وحذرت من فيضانات عارمة، بعد أيام من تعرض المدينة لموجة أمطار هي الأعنف منذ مايقرب من 140 عام.



وأصدر مرصد الأرصاد الجوية التحذير "الأحمر" قبل السادسة صباحا بالتوقيت المحلي قائلا إن منسوب مياه المطر تجاوز 50 مليمترا خلال ساعة ومن المرجح أن يستمر هطول الأمطار.

وأضاف "المطر الغزير سيجلب سيولا وستحدث فيضانات أو من المتوقع حدوثها في المجاري المائية".



وظلت بورصة هونج كونج مفتوحة لأنها لا تغلق إلا في حالة إصدار أعلى تحذير من سقوط الأمطار وهو التحذير "الأسود".



يأتي هطول أمطار غزيرة بينما ما زالت المدينة تصلح الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار هايكوي والذي مر قرب الجزيرة في الأيام القليلة الماضية.



ولا تزال الكثير من المناطق في المدينة الجبلية تواجه خطرا كبيرا بوقوع انهيارات أرضية بعد طقس ممطر غير مألوف.